la gaffe

RENDE Sarà difficile venire a sapere se l’errore sia stato compiuto da chi ha inciso la targa o da chi, dal comune di Rende, l’ha commissionata, fornendo dati sbagliati. Sta di fatto che alla gaffe bisognerà subito porre rimedio.

La targa con la data corretta apposta sabato pomeriggio

L’insegna del ponte intitolato a Giacomo Mancini – trait d’union tra i comuni di Rende e Cosenza – scoperta il 16 giugno è errata: l’ex ministro e sindaco di Cosenza è nato nel 1916 e non nel 1926 come riportato sulla targa. L’errore è stato, comunque, corretto dall’amministrazione comunale di Rende in tempi rapidi: sabato pomeriggio, alle 17, a Mancini è stata “restituita” la corretta data di nascita.