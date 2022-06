Un’altra notte di fuoco, a Corigliano Rossano continua a colpire la banda del cerino: furgone in fiamme

l’allarme

CORIGLIANO ROSSANO Continua a colpire la banda del cerino a Corigliano Rossano. Con il furgone dato alle fiamme ieri sera sono oltre trenta – 34, per la precisione – gli eventi del genere registrati in città dall’inizio dell’anno. Il fatto è avvenuto intorno alle 24,00 su Largo Colombo, centralissimo piazzale nelle vicinanze del sottopasso Sant’Angelo, in un area densamente popolata. Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco di viale dei Normanni ha impedito che il mezzo fosse completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del commissariato che stanno procedendo con le indagini. Il furgone dato alle fiamme era utilizzato per il trasporto di braccianti agricoli stranieri. E secondo gli investigatori le fiamme hanno una matrice dolosa perché nelle vicinanze sono stati rinvenuti resti di materiale infiammabile tipo “diavolina”. Non si esclude che l’episodio rientri nel campo del regolamento di conti nel caporalato. (lu. lat.)