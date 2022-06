Due giorni di sport e socialità con la “Tourist padel cup” a Saline Joniche

la manifestazione

REGGIO CALABRIA Demetrio Giordano e Pietro Cuccio hanno vinto la “Tourist padel cup”. La giovane coppia reggina ha avuto la meglio sugli esperti Silvio Malaspina e Antonino Iaria in una finale che è durata due set e fatto segnare un perentorio 6 a 0 al primo e un 6 a 3 al secondo set.

La finalina per il terzo e quarto posto, invece, è stata conquista dalla coppia locale Ubaldo Nisi e Luca Verduci che, in tre set ed al termine di un tie break concluso sul 10 a 6, hanno avuto la meglio sugli avversari: Giuseppe Carella e Carmelo Borruto.

Gli organizzatori del torneo, che è stato sostenuto dall’asd “Salinbici” guidata da Assunto Zerbi, dalla Uisp calabrese, in primis dal suo presidente regionale Giuseppe Marra e da quello provinciale Nuccio Calabrò, e dalla famiglia Foti proprietaria del campo presso il quale si sono giocate le partite, hanno scelto di premiare anche la coppia più anziana di età, consegnando la coppa a Gianluca Borruto e Antonio Rosaci (100 anni) e quella che si è resa protagonista della partita più combattuta dei gironi di qualificazione: Francesco Zaccuri e Antonio Mallamaci.

«Quelle vissute a Saline Joniche – ha commentato Giovanni Verduci, responsabile provinciale padel della Uisp – sono state giornata di sport, socialità e sano divertimento. Tutte le dieci coppie che hanno scelto di misurarsi sul campo di padel di Saline Joniche hanno dato esempio di grande sportività, sfidandosi a colpi di pala, senza mai alzare i toni, con grande fair play e badando esclusivamente ai contenuti sportivi ed agonistici delle sfide proposte dal calendario, questo nel rispetto della filosofia della Uisp che privilegia lo sport per tutti».