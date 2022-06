Psr Calabria, ad Altomonte il Comitato di sorveglianza

l’incontro

CATANZARO Tutto è pronto per il Comitato di sorveglianza del Psr Calabria 2014/2022. La seduta del CdS, che riunisce tutto il partenariato del Programma di sviluppo rurale, costituirà occasione per accertare l’effettiva attuazione del Psr e verificare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi di spesa dei fondi comunitari e dei progressi raggiunti, da parte dei Servizi della Commissione Europea ed i rappresentanti dei Ministeri interessati.

Gli incontri

Oggi, martedì 21 giugno, avrà luogo la riunione tecnica, riservata ai soli addetti ai lavori. Nella cornice del Castello di Serragiumenta di Altomonte, a partire dalle ore 15, l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Giacomo Giovinazzo, ed il Sindaco di Altomonte, Giampietro Coppola, faranno gli onori di casa con i rappresentanti di Bruxelles, Filip Busz e Leonardo Nicolia, affrontando le questioni prettamente tecniche inerenti al Psr Calabria 2014/2022. Domani, invece, mercoledì 22 giugno, dalle 9.30 in poi e sempre nella stessa location, si svolgerà l’assemblea plenaria con i membri del partenariato. Sarà inoltre possibile seguire i lavori in diretta streaming attraverso il link https://youtube.com/channel/UCE3BgIE0ztA9PXEv6oxI-LQ. La riunione sarà aperta dai saluti del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. In particolare, tra le altre cose, si discuterà dello stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria e degli obiettivi Performance N+3, del tasso di errore, delle azioni di informazione e pubblicità e delle conclusioni della riunione annuale 2021.