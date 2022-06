Omicidio Luca Bruni, la versione dei legali di Ettore Sottile

il processo

COSENZA Gli avvocati Cesare Badolato e Pasquale Naccarato, legali di Ettore Sottile, definiscono inattendibili le dichiarazioni rese dai pentiti in merito al coinvolgimento del loro assistito nell’omicidio di Luca Bruni, detto “Bella Bella”, il cui corpo fu ritrovato sotterrato nelle campagne di Castrolibero, in località Orto Matera. Bruni venne ucciso pochi giorni dopo la sua scarcerazione. Dopo la morte del fratello Michele era diventato l’esponente di spicco del clan cosentino e chiedeva conto alle altre consorterie del capoluogo bruzio circa la spartizione dei proventi delle attività illecite sul territorio. A fare riaprire un secondo procedimento sui mandanti furono le dichiarazioni dei collaboratori Daniele Lamanna, Franco Bruzzese, e successivamente Adolfo Foggetti condannati per l’omicidio insieme a Maurizio Rango. Nel corso dell’ultima udienza, al termine della discussione, gli avvocati di Sottile hanno presentato e ottenuto l’acquisizione delle sentenze di assoluzione della Corte d’Assise di Cosenza, in merito alle posizioni di Marco Abbruzzese e Luigi Abbruzzese. Il gup di Catanzaro ha rinviato il processo al prossimo mese di dicembre. (f.b.)