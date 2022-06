Il cardinale Parolin a Cosenza per gli 800 anni della Cattedrale: «Centro di fede» – VIDEO

L’anniversario

COSENZA Oggi l’arrivo del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, a Cosenza, in rappresentanza del Papa, alla cerimonia per l’800esimo anniversario della dedicazione della Cattedrale. L’icona della Madonna del Pilerio, attualmente custodita e venerata nella Cattedrale di Cosenza, nella cappella a lei dedicata, è stata portata in corteo dal Duomo al palco allestito in piazza XVI marzo dove il cardinale Parolin celebrerà la Santa Messa. Presente in corteo la banda città di Mendicino. L’ultima uscita al di fuori della cattedrale della sacra icona si era registrata nel periodo di pandemia. Di tutt’altro tenore e partecipazione la processione di quest’oggi invece.













Parolin: «Cattedrale di Cosenza è centro di fede»

«Sono trascorsi ottocento anni da quando la cattedrale di Cosenza è stata consacrata. È un Centro di fede», dice il Cardinale Parolin. «Oggi tutta la città merita di festeggiare». Sulla pandemia: «Il Papa ha sempre detto che dopo la pandemia non saremo stati più uguali, difficile oggi fare un bilancio perché siamo ancora in tempo di pandemia. Queste vicende dolorose devono ricordarci che siamo tutti sulla stessa barca». E dopo i drammatici effetti del Covid, lo scoppio del conflitto in Ucraina. «La guerra è espressione di un mondo che non collabora. Dopo i conflitti mondiali sembrava impossibile un’altra guerra. Serve solidarietà e fraternità delle Nazioni – continua Parolin – è l’unico rimedio al rigurgito di interessi locali».