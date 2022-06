Pd Cosenza, Salvatore Perugini eletto presidente della commissione di garanzia

la nomina

COSENZA Questa mattina nella sede di Corso Mazzini 11 prima convocazione della Commissione di garanzia provinciale del Partito Democratico, l’organismo chiamato a dirimere eventuali controversie interne, oltre che a vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico.

Su proposta del Segretario Vittorio Pecoraro, la commissione ha eletto all’unanimità e per acclamazione Salvatore Perugini, avvocato, già Sindaco di Cosenza e Presidente della Commissione regionale di garanzia Pd dal 2014 al 2019. Affiancherà Perugini nelle sue funzioni, con la qualità di vicepresidente l’avvocato Emanuela Mundo, espressione del Circolo Pd Frascineto.

Si compone dunque già un primo nucleo di gruppo dirigente dopo l’elezione a Presidente provinciale del Partito di Maria Locanto e la nomina di Daniele Intrieri, attuale Segretario PD San Pietro in Guarano, tesoriere del Partito Democratico.

Il Segretario provinciale Vittorio Pecoraro ha commentato così l’elezione di Perugini “ C’è una nuova generazione alla guida del Partito, insieme al Segretario regionale Nicola Irto stiamo portando avanti una delle operazioni di maggior rinnovamento all’interno del centrosinistra mai fatte nell’intero Mezzogiorno. Tuttavia, serve grande umiltà e soprattutto la consapevolezza dell’importanza di circondarsi di persone di equilibrio e di esperienza. Sono onorato che Salvatore Perugini, già Sindaco di Cosenza e Vicepresidente Anci, oltre che guida dell’organismo di garanzia regionale per tanti anni, abbia con generosità e spirito di servizio accettato la nostra proposta di tornare a darci una mano e a farsi garante delle regole. Buon lavoro a lui e alla sua validissima vice, Emanuela Mundo, brillante avvocato e dirigente PD dello Jonio Cosentino”.

«Ringrazio poi tutti i componenti della commissione, persone di assoluto prestigio e qualità. Giusto per citare qualcuno, sono molto contento dell’elezione del Vicesindaco di Cosenza, Maria Pia Funaro, già Presidente della commissione provinciale congressuale e all’avvocato Chiappetta, fra i più importanti esperti di diritto pubblico under 35 in Italia. Posso dirlo con orgoglio, questa commissione non ha nessun rappresentante delle famigerate correnti, ma solo persone leali al partito. Aggiungo poi che tutti i membri, sono rappresentativi di un equilibrio di genere, ma anche territoriale. Da Spezzano Sila, con Ludovico Serra, al Medio tirreno, con Giovanna Oliverio, da Corigliano Rossano con Teodoro Calabrò, al Savuto con Laura Venneri. Stiamo cambiando davvero tutto e questo grande successo è il primo passo. Uniti saremo forti e credibili agli occhi dei cittadini. Avanti con determinazione.»