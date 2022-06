Acri al ballottaggio, Capalbo e Zanfini ai nastri di partenza

Amministrative 2022

ACRI Urne aperte dalle 7 del mattino anche ad Acri per il turno di ballottaggio delle Amministrative 2022. I 20.420 elettori potranno recarsi ai seggi entro le 23. Trentacinque le sezioni aperte e dislocate sull’intero territorio della cittadina che sorge ai piedi della Sila cosentina. A sfidarsi per vestire la fascia tricolore il sindaco uscente Pino Capalbo e Natale Zanfini.

Al primo turno Capalbo ha sfiorato il successo ottenendo 5.713 preferenze cioè il 49,60% del totale. Al suo sfidante sono andati 4.580 voti pari al 39,72% dei consensi dei cittadini che si sono recati a votare lo scorso 12 giugno. L’altro contendente Angelo Giovanni Cofone non è riuscito nell’impresa. La sua candidatura sorretta da due liste – Sinistra italiana e Movimento 5 Stelle – ha raccolto 1.232 voti pari al 10,68% delle preferenze.

Due settimane addietro, ad Acri sono andati alle urne 11.713 cittadini pari al 57,36% degli aventi diritto al voto.

Alla griglia di partenza così, ci saranno Capalbo e Zanfini. Il sindaco uscente è sostenuto da sette liste di ispirazione di centrosinistra. Si tratta del Partito democratico che al primo turno ha ottenuto 1.551 voti, di Articolo Uno (613 voti), del Partito socialista italiano (523 voti) e da Azione di Calenda (337 voti). A cui si aggiungono tre liste civiche: Pino Capalbo sindaco (1.291 voti), Civicamente Acri (871) e Acrinsieme (613 voti).

Natale Zanfini, invece, è sostenuto da sei liste civiche che si richiamano al centrodestra. Ed in particolare Moderati per Acri, che due settimane fa ha ottenuto 940 consensi, Acri Futura (879 voti), Acri bellissima (856 voti), Uniti centro e periferie (703 voti), Acri.0 (561 voti) e Cambiamo Acri (504 voti).

Nessun apparentamento è stato registrato tra le due liste che sostenevano Cofone con i due candidati in corsa per la carica di sindaco.

Così, al turno di ballottaggio i 1.232 voti, ottenuti dallo schieramento uscito sconfitto il 12 giugno scorso, restano “liberi”. (rds)