La Calabria protagonista su “Linea Verde” – VIDEO

Televisione

LAMEZIA TERME Nella puntata di Linea Verde Estate, andata in onda oggi su Rai Uno alle 12,20, Angela Rafanelli e Peppone Calabrese hanno accompagnato i telespettatori alla scoperta della Calabria muovendosi tra Crotone e la Sila Piccola, alla ricerca di sapori, di scenari naturalistici tra mare e collina e di testimonianze storiche. Protagonista la natura nella area marina protetta di Capo Rizzuto e nei Calanchi di Cutro.

Linea Verde Estate ha puntato i riflettori su Tropea, nella Marina del Vescovado, suggestivi scorci del piccolo borgo dei pescatori, luogo di sogni e memorie.

A Briatico, il fascino della Rocchetta, torre di avvistamento edificata nel decimo secolo, e del “murenario” di Sant’Irene, antica peschiera romana, sapientemente lavorata dall’uomo e trasformata in un grande vivaio per l’allevamento dei pesci.

E poi, tra l’altro, sempre a Briatico, telecamere sulla raccolta delle cipolle rosse di Tropea, l’oro rosso della Calabria, un’eccellenza del territorio introdotta dai Fenici oltre 4000 anni fa.

Il viaggio è proseguito anche verso il cuore di Tropea, Capo Vaticano, San Floro.

