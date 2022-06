Praia, le fiamme distruggono “in diretta” un’auto – FOTO

La vicenda

PRAIA A MARE Un’auto è andata in fiamme in un parcheggio nei pressi del litorale di Praia a Mare. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si sono sviluppate rapidamente avvolgendo una Nissan sotto gli occhi increduli e disperati del suo proprietario che non ha potuto fare molto per mettere in salvo la sua vettura.

L’incendio poteva coinvolgere tantissime altre auto parcheggiate accanto alla vettura andata a fuoco, ma l’immediato intervento dei proprietari dei mezzi ha permesso di salvare le altre vetture.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il luogo. L’intera scena è stata ripresa da un video che con molta probabilità sarà acquisita dagli inquirenti per comprendere l’esatta dinamica di quanto avvenuto.