Vittoria al ballottaggio di Fiorita, gli auguri dei geometri: «Pronti al dialogo»

Dopo il voto

CATANZARO «Il collegio dei Geometri e Geometri laureati di Catanzaro augura buon lavoro al neo Sindaco Nicola Fiorita e ai candidati eletti». Lo riporta una nota del collegio provinciale dei professionisti che aggiunge: «Una sfida collettiva in un momento di enorme difficoltà ma anche di grandi opportunità per la Città e per la Calabria».

«Come Geometri, con la nostra professionalità, da sempre al servizio di Catanzaro e dell’intera Provincia, siamo aperti al dialogo e al confronto – dice il presidente Ferdinando Chillà – per il raggiungimento di obiettivi comuni e per la crescita economica e sociale di Catanzaro».