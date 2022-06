Scoperta una centrale della droga nel Crotonese, fermata una coppia

I controlli

CIRÒ MARINA Detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato una coppia di giovani cirotani di 33 e 22 anni.

In particolare i militari nel corso di una preordinata perlustrazione hanno perquisito l’abitazione ubicata in una zona di Cirò Marina già più volte segnalata dai residenti per la presunta attività di spaccio di droga nei confronti di giovani del luogo.

Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno rinvenuto a casa dei due, abilmente occultati all’interno di un mobiletto della cucina e del comodino della camera da letto, poco meno di 84 grammi di “cocaina” in 3 diversi involucri, 560 grammi di “marijuana” in 6 confezioni, un centinaio di semi di “cannabis indica”, del materiale idoneo al confezionamento delle predette sostanze per il successivo smercio nelle piazze cirotane e dei Comuni limitrofi, nonché 2 bilancini elettronici digitali di precisione privi di marca.

Immediatamente condotti in Caserma per il prosieguo degli accertamenti di rito, il 33enne operaio ed il 22enne in cerca di occupazione, in ragione delle risultanze investigative acquisite, sono stati arrestati per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso”, condotti presso la loro abitazione in regime di “arresti domiciliari”. Al termine dell’Udienza di Convalida, i due sono stati sottoposti nuovamente ai domiciliari, in attesa dello svolgimento del processo.

La droga sequestrata, sulla quale saranno effettuati gli opportuni accertamenti merceologici per stabilirne la quantità di “principio attivo”, avrebbe fruttato al dettaglio non meno di 10mila euro.