Cotronei, intitolato a Paolo Rossi il “Sila Regia stadium”: è il primo in Italia

Giornata di sport

COTRONEI Il “Sila Regia stadium” intitolato a Paolo Rossi. All’evento presenti i vertici del Parco nazionale della Sila. «Una giornata all’insegna dello sport – riferisce una nota – e del ricordo. È stato infatti inaugurato giovedì 28 giugno scorso, a Cotronei, il campo di calcio dedicato al campione del mondo Paolo Rossi, il primo in tutta Italia a portare il suo nome».

«Alla manifestazione – riferisce la nota – al Sila Regia Stadium di Villaggio Palumbo presente la famiglia della stella del calcio scomparsa solo due anni fa: la moglie Federica Cappelletti, la figlia Sofia e il primogenito Alessandro si sono stretti all’intera comunità silana in un momento di commozione ma anche di allegria».

«All’interno dell’area – prosegue la nota – è stato poi piantato un piccolo pino laricio che ha preso il nome, non a caso, di Pablito. Numerosissimi i partecipanti, dagli adulti ai bambini. Presenti, inoltre, i vertici dell’ente Parco nazionale della Sila: il presidente Francesco Curcio e il direttore facente funzioni Barbara Carelli, entrambi entusiasti di aver preso parte all’iniziativa a cui ha dato vita Giuseppe Pipicelli, grazie al coinvolgimento di partner pubblici e privati, tra cui, in quest’ultimo caso, il proprietario dello stadio Salvatore Calaminici».

«L’intitolazione del campo a Paolo Rossi – spiega la nota – vuole, dunque, rappresentare un vero e proprio omaggio ai valori dello sport e, in questo solco, implementare il turismo per l’appunto sportivo, richiamando visitatori da ogni dove. E chissà se, dagli spazi verdi intitolati al campione, non possa nascere una nuova stella del calcio», conclude la nota.