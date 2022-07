Trenitalia e Service Key «negano il confronto con Usb»

la nota

COSENZA «La nostra organizzazione sindacale ha ripetutamente segnalato le difficoltà con le quali sono costretti a confrontarsi da tempo i lavoratori dipendenti della Service Key, società privata cui Trenitalia ha appaltato il servizio di pulizie. Relativamente al cantiere di Cosenza, è divenuto ormai sistematico l’impiego in solitaria degli addetti, con conseguente sovraccarico per i lavoratori. Ciò, inoltre, determina ulteriori problematiche di tipo organizzativo e di sicurezza. L’azienda appaltatrice, senza offrire spiegazioni, ha inteso assumere nuovo personale, nonostante ci siano dipendenti in regime di solidarietà, aggravando, quindi, la loro già precaria condizione lavorativa e producendo un ulteriore abbassamento delle ore per tutti i dipendenti in servizio». E’ quanto scrive, in una nota, Usb Lavoro Privato Cosenza.

«Non è stata chiarita alle organizzazioni sindacali la motivazione, alquanto illogica, che spinge l’azienda a perpetrare il regime di solidarietà. Da una parte si assume e dall’altra si mantiene il regime di solidarietà: un paradosso inspiegabile che grava sulle spalle di decine di famiglie, rimaste senza il salario necessario al sostentamento. Tutto ciò indebolisce anche l’offerta dei servizi Trenitalia. Quest’ultima, in quanto società appaltante, ha il dovere di offrire garanzie e vigilare affinché i termini di appalto siano rispettati, cosa che non sta accadendo. Tenuto conto che le richieste di interlocuzione inoltrate a Service Key S.p.A. e a Trenitalia S.p.A. non hanno avuto riscontro, Usb Lp chiede al Prefetto di Cosenza e all’Ispettorato territoriale del lavoro di convocare urgentemente le parti al fine di trovare soluzione alle problematiche sovraesposte. A tutela degli interessi dei lavoratori, attueremo tutte le azioni sindacali necessarie affinché si arrivi ad un cambiamento radicale dell’attuale situazione ormai inaccettabile», conclude la nota.