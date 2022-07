Scoperta centrale della droga a San Giovanni in Fiore, in manette coppia – VIDEO

I controlli

GIOVANNI IN FIORE Detenevano in casa metanfetamina ed eroina. Con questa accusa i Carabinieri della Compagnia di Cosenza, hanno arrestato in flagranza di reato di un 42enne e della sua convivente 22enne a San Giovanni in Fiore.

In particolare i militari della Stazione di San Giovanni in Fiore, dopo aver cinturato l’area d’intervento, si introducevano all’interno di un’abitazione ove effettuavano un’accurata perquisizione. Il rinvenimento sul tavolo di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente misti tra metanfetamina ed eroina, di un bilancino di precisione e di materiale vario per il confezionamento compreso un termosaldatore, oltre ad una cospicua somma di denaro, suggerivano l’estensione dell’attività di ricerca anche sull’autovettura in uso all’indagata, nonostante il tentativo da parte della medesima di dissuadere i militari operanti dal procedere al compimento dell’atto sul proprio veicolo. All’interno dello stesso, abilmente celato, veniva infatti rinvenuto un involucro contenente gr. 450 circa di sostanza stupefacente del tipo eroina.

La coppia veniva, dunque, dichiarata in stato di arresto e sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.