Autostrada “Mediterraneo”, Valentino: «Condizioni igieniche dei bagni vergognose»

La denuncia

CATANZARO «La qualità e la tenuta dei servizi in autostrada in Calabria è vergognosa. Oltre al noto tema dei bagni rimasti puzzolenti ed inagibili anche in piena crisi sanitaria, siamo ridotti al fatto che negli Autogrill anche più frequentati e nelle ore di punta il personale è ormai ridotto a lumicino». Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Filcams Cgil Calabria Giuseppe Valentino che aggiunge: «capita di fermarsi per la sosta e trovarsi di fronte ad un solo lavoratore e di una lavoratrice costretta a fare contemporaneamente servizio alla cassa ed al bar, creando disservizi e code».

«Con la stagione turistica alle porte – sostiene – appare urgente, una discussione con l’Ente gestore per evitare che i disservizi aumentino oltremodo. Non un bel biglietto da visita per la nostra terra».

«La Filcams Cgil Calabria – conclude Valentino – ha attivato una richiesta d’incontro d’urgente all’Anas spa a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e dell’immagine della Calabria».