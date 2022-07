In piazza a Milano per sostenere Gratteri. «Serve una rivoluzione morale»

lotta alla mafia

MILANO A Milano, in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale alle 19, è iniziata la manifestazione contro la ‘ndrangheta per sostenere il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Sono molte le adesioni annunciate, specie nel Terzo Settore: circa 150 gli enti promotori per l’evento che vede il patrocinio del Comune di Milano.

Un messaggio è stato inviato da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, per conto della Conferenza episcopale italiana. Un invito a rifiutare «il male della criminalità organizzata, che si insinua rovinando il corpo sano della società». Per Zuppi «Gratteri impegna gli strumenti della magistratura per contrastare l’illegalità. È necessario che i cittadini onesti siano uniti nel nome del bene comune, e che l’opera onesta è più redditizia di quella disonesta. Serve una rivoluzione morale perché ci sia una cura della legalità». Tanti gli interventi previsti per la serata.

In prima linea ci sarà (anche) Vincenzo Linarello, presidente di Goel (foto sopra): «La provincia di Milano e la Lombardia sono il posto più infiltrato dalla ‘ndrangheta dopo la Calabria, sono il posto dove sta facendo più soldi — dice — . Noi vogliamo essere nel posto dove la ‘ndrangheta sta reinvestendo. E non è in Calabria. Perché la ‘ndrangheta è un problema nazionale e la politica dovrebbe ricominciare a interessarsi alla lotta alle mafie». Con lo slogan “Mai più stragi” oltre ottanta sigle della società civile scenderanno in piazza per ricordare che la ‘ndrangheta è un problema nazionale e che per questo la lotta alle cosche deve ritornare ad essere una priorità della politica.

Linarello spiega il senso della manifestazione: «La mancata nomina di Gratteri a capo della Dna è stata letta come una delegittimazione dalla ‘ndrangheta. E per questo i progetti omicidiari contro il procuratore sono diventati ancora più concreti. È per questo che siamo qui in piazza, per dire “Gratteri non si tocca”». Linarello si rivolge anche «agli ‘ndranghetisti che ci seguono: sul progetto contro Nicola Gratteri vi siete rivelati molto stupidi. Se faceste qualcosa a Gratteri lo Stato si abbatterebbe su tutta la ‘ndrangheta, come schiacciò Cosa Nostra dopo le stragi del 1992».