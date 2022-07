Tentata concussione ai gestori di un lido catanzarese, assoluzione piena per Valentino

La sentenza

CATANZARO Assolto perché il fatto non sussiste. È la formula adottata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, Matteo Ferrante, per scagionare Giovanni Valentino, 67 anni, di Catanzaro accusato di tentata concussione in concorso con un ispettore superiore della Polizia di Stato. Quest’ultimo accusato di aver abusato della propria qualità e dei propri poteri, su istigazione del Valentino stesso, nei confronti di Aniello Grampone di Catanzaro Lido (difeso dall’avvocato Giuseppe Carvelli) e Matilde Talotta, quale gestore del Lido “Lo Jonio ce l’hai” in località Giovino di Catanzaro Lido (difesa dall’avvocato Gianluca Serravalle), entrambi costituitisi parte civile nel processo.

Valentino, difeso dall’avvocato Nunzio Raimondi, aveva optato per il rito abbreviato mentre per G.M. è stata celebrata l’udienza preliminare.

Anche G.M. è stato prosciolto da ogni accusa perché il fatto non sussiste.

L’ufficio del PM, retto dalla dottoressa Irene Crea, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato Valentino.

Il legale: «Valuteremo ora il provvedimento»

«L’assoluzione per insussistenza del fatto di Giovanni Valentino da un’accusa così odiosa e, perfino, su richiesta del pm, apre la strada ad una valutazione sulle ragioni che hanno spinto il denunziante a segnalare all’Autorità Giudiziaria un fatto del tutto insussistente». Così l’avvocato Nunzio Raimondi ha commentato la sentenza e ha aggiunto: «Occorrerà valutare i profili di dolo alla luce della molteplicità delle denunzie in precedenza prodotte dal Grampone. Rispetto a tali ragioni il signor Giovanni Valentino valuterà ogni appropriata azione in ogni opportuno sede».