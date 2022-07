l’iniziativa

Roberto Occhiuto e Giusi Princi

ROMA Un evento a Roma per raccontare la bellezza e le opportunità della Calabria. Il cinquantesimo dei Bronzi di Riace è il pretesto per ribadire la volontà di un racconto diverso della regione. E la vice presidente della giunta regionale Giusi Princi ha annunciato che il racconto della bellezza della Calabria sarà itinerante. «Cannes, Berlino, Roma, Milano, e tante altre tappe. Raccontereremo la Calabria contemporanea – ha detto – con una ricca progettualità digitale, a partire dai già annunciati “cubotti”. Iniziativa meglio definita in conferenza stampa come “Cubo Stage”, installazione artistica a forma di cubo di 4 metri per lato, con proiezioni video, animazioni e suggestioni visive accompagnate da musica originale; ricostruzione creativa del concetto di Magna Grecia nell’oggi – che “debutterà” nei prossimi mesi in un tour europeo in alcune delle maggiori città e che rappresenterà poi la Calabria e i bronzi in un viaggio all’interno di contenitori culturali e festival tra i più rinomati al mondo».

Un docufilm sui Bronzi di Riace

«L’audiovisivo – dice ancora Princi – diventa ulteriormente centrale poi nel docufilm “I Bronzi di Riace”, prodotto da Palomar Spa, società del gruppo europeo Mediawan, realizzato con la regia di Fabio Mollo e la sceneggiatura di Armando Maria Trotta, Giuseppe Smorto, Massimo Razzi e Fabio Mollo – per esplorare e raccontare con il linguaggio universale del cinema il mito dei Bronzi di Riace. I Bronzi di Riace saranno protagonisti a ottobre su Rai Cultura con una puntata speciale dell’ottava serie di ‘Viaggio nella Bellezza’, e su Rai Play a dicembre e in prima serata su Rai3, con una puntata speciale di ‘Ossi di Seppia’ ad hoc». Princi introduce anche il lancio del un nuovo sito di riferimento per scoprire non solo i Bronzi di Riace ma l’intera Magna Grecia: www.bronzi50.it portale informativo dove saranno periodicamente pubblicate tutte le novità, con approfondimenti e interviste disponibili anche sul canale YouTube dedicato, Bronzi di Riace Official.