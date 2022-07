Farmaci, si punta a “sburocratizzare”: «L’unico Prontuario sarà quello regionale»

sanità

CATANZARO «L’unico Prontuario terapeutico per i farmaci sarà quello regionale, vincolante e valido per tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale». arrivano novità nella governance della gestione dei farmaci in Calabria, alla luce di un decreto della struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, il decreto numero 70, adottato due giorni fa, che ha disposto l’aggiornamento del prontuario terapeutico regionale e l’adozione di un nuovo regolamento (scaricabile alla fine di questo articolo), oltre all’aggiornamento delle linee guida e delle modalità operative della “Commissione regionale del farmaco e dei dispositivi medici” e della “Commissione aziendale del farmaco e dei dispositivi medici”. il decreto commissariale in sostanza sembra perseguire la strada di una “sburocratizzazione” del settore, quella auspicata dal rettore dell’Umg di Catanzaro e componente del comitato scientifico dell’Aifa, Giovambattista De Sarro, nel corso di un’intervista al talk “20.20” de “l’Altro Corriere Tv” (leggi qui https://www.corrieredellacalabria.it/2022/07/09/in-calabria-i-farmaci-arrivano-in-ritardo-il-rettore-della-magna-graecia-mette-a-confronto-le-regioni/). Il decreto 70, sottoscritto anche dal sub commissario della sanità calabrese, Esposito, stabilisce che «le Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere dovranno adottare i provvedimenti necessari alla diffusione del presente decreto in tutte le strutture di competenza, attivando iniziative tese a monitorare l’aderenza da parte dei medici nella prescrizione farmaceutica alle raccomandazioni vincolanti e alle note riportate nel Ptr; che i Prontuari terapeutici aziendali vengano abrogati, l’unico Prontuario terapeutico per i farmaci sarà quello regionale, vincolante e valido per tutte le Aziende del servizio sanitario regionale; che nelle more dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione ed individuazione delle modalità di dispensazione, al fine di garantire la disponibilità dei farmaci di nuovo inserimento in Ptr, l’erogazione venga effettuata in distribuzione diretta attraverso le farmacie distrettuali e ospedaliere». (redazione@corrierecal.it)