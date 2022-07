Roccabernarda, l’ex sindaco Coco aggredito nel giardino di casa: è ricoverato in ospedale

IL FATTO

ROCCABERNARDA (CROTONE) L’ex sindaco di Roccabernarda, Francesco Coco, è stato aggredito e picchiato nel cortile della propria abitazione e ora è ricoverato all’ospedale di Catanzaro. Lo riferisce una nota del Comune in provincia di Crotone. “Il sindaco, insieme a tutta l’amministrazione, esprime vicinanza e solidarietà – si legge nella nota del Comune di Roccabernarda – all’ex consigliere comunale Francesco Coco per la vile aggressione subita questa notte nel proprio giardino di casa. Ignoti con volto coperto si sono avvicinati a Francesco mentre stava rientrando e, da dietro, lo hanno attaccato recandogli danni tali da far intervenire i sanitari. Dalle notizie in nostro possesso in questo preciso momento, Francesco si trova all’ospedale di Catanzaro in neurochirurgia. Siamo vicini con la mente e con il cuore al nostro Concittadino. Atti del genere sono vergognosi, inauditi e che incidono negativamente sulla tranquillità di una intera popolazione. Già sindaco di Roccabernarda dal 2002 al 2007 e consigliere provinciale nel biennio 2020-2021, in questi anni Francesco si è contraddistinto nella lotta contro il malaffare ed è stato da sempre impegnato nel combattere gli ambienti malavitosi. Siamo certi – conclude l’amministrazione comunale di Roccabernarda – che le autorità competenti troveranno i colpevoli di questo vigliacco gesto così da permettere giustizia nei confronti del maresciallo e di tutta la sua famiglia”.