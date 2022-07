Settimo round della Iame Series Italy. Gran rimonta del cosentino Quintieri

kart

BRESCIA E’ stato uno spettacolo di alto spessore quello andato in scena al South Garda Karting per il Round 7 della IAME Series Italy, penultimo appuntamento della stagione nell’evento in notturna che ha segnato il record di iscritti della stagione, con 220 piloti e un format di gara avvincente. Grazie alla perfetta illuminazione dell’impianto di Lonato, gli ingredienti sono stati tanto spettacolo, tantissime gare e soprattutto tanto agonismo per i protagonisti delle classi X30 Mini, X30 Junior, X30 Senior, X30 Master e Z-I, con molti nuovi attori alla ribalta nel rush finale del campionato, festeggiati a notte fonda anche dai suggestivi fuochi d’artificio che hanno concluso l’evento. Alla X30 Mini, con ben 61 iscritti, ha preso parte anche il giovane pilota cosentino Ermanno Quintieri, autore del miglior recupero – dalla 21esima posizione è riuscito a scalare la classifica fino ad entrare nella top ten – finendo ottavo. Un risultato reso ancor più prestigioso dall’aver corso una manche in meno rispetto agli avversari a causa di un incidente mentre si trovava in terza posizione.