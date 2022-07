Catanzaro, l’invito ad abbonarsi per sostenere i colori giallorossi: Fiorita da primo cittadino a primo tifoso

L’iniziativa

CATANZARO La passione per il Catanzaro calcio è assoluta e forse anche su questi il neo sindaco di Catanzaro vuole misurare e segnare il senso del cambiamento che intende portare avanti. E Fiorita da padrino cittadino indossa anche i panni del primo tifosi dei colori giallorossi con un invito inedito, almeno a memoria. «Domani venerdì 15 luglio, alle ore 15, appuntamento ai botteghini dello Stadio Ceravolo per chi vorrà sottoscrivere l’abbonamento della nuova stagione. L’invito – scrive Fiorita – è esteso a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio comunale per lanciare, di concerto con la società, un messaggio di unità e sostegno alla squadra. A rilasciare gli abbonamenti saranno il direttore generale Diego Foresti e il capitano Luca Martinelli».

Insomma, da Fiorita una vera e propria chiamata a raccolta a sostegno della squadra, che il prossimo anno tenterà un altro assalto alla serie B dopo lo sfortunato epilogo degli ultimi playoff, persi contro il Padova anche per colpa di un arbitraggio molto discusso e oggettivamente discutibile.

C’è anche una lettura, più maliziosa, che sta circolando in queste ore a Catanzaro: l’invito di Fiorita agli assessori e ai consiglieri comunali serve anche a evitare che si faccia “strame” di biglietti gratis… Sarà. Intanto Fiorita conferma la sua particolare vocazione calcistica, che comunque ha sbandierato solo a urne chiuse.

Nelle prime dichiarazioni nella notte del trionfo al ballottaggio, Fiorita ha ricordato la coincidenza tra quella giornata e quella, di oltre 40 anni, che segnò la prima storica promozione del Catanzaro in serie A. E ieri, alla presentazione dei suoi assessori, Fiorita ha paragonato la sua Giunta all’Italia mundial del 1982, quella di Bearzot, sottolineandone la caratteristica del gioco di squadra senza star che il sindaco intende infondere alla sua squadra di governo. (redazione@corrierecal.it)