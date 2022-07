Gioia Tauro, un arresto per maltrattamenti e altri 2 per evasione dai domiciliari

Controllo del territorio

REGGIO CALABRIA Arrestato un soggetto per maltrattamenti in famiglia e altri due soggetti per evasione dagli arresti domiciliari. È il bilancio di alcuni interventi effettuati nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro che hanno condotto due differenti attività nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati.

Nel primo caso, i poliziotti hanno eseguito una misura di custodia cautelare a carico di un soggetto responsabile di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Il provvedimento, scaturito da un intervento delle Volanti, ad esito del quale è stato avviato il cosiddetto “Codice Rosso”, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palmi, ha consentito di accertare condotte vessatorie e violente nei confronti dei familiari dell’uomo.

La seconda attività svolta dal personale della Polizia di Stato ha portato all’arresto di due individui di Rosarno, colti in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari. I due, che erano stati arrestati appena pochi giorni prima in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati nuovamente sottoposti ad arresto ed accompagnati nelle rispettive abitazioni.