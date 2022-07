L’Fc Crotone punta su mister Lerda: «Ripartiamo con forza e volontà»

Lega Pro

CROTONE «Questa mattina è andata in scena – informa l’Fc Crotone –, nella sala stampa dello Scida, la conferenza di presentazione del neotecnico rossoblù Franco Lerda, tornato ad allenare il Crotone dopo l’ottima esperienza della stagione 2009/10 in Serie B». Presente all’incontro con i giornalisti il presidente Gianni Vrenna che ha preso per primo la parola: «Abbiamo la forza, la voglia e la volontà di far bene. Si era perso l’entusiasmo ma adesso un po’ lo abbiamo ritrovato, ripartiamo subito e speriamo alla grande».

Successivamente è intervenuto mister Lerda: «Sono molto contento di rivedervi, ho sperato di tornare un giorno e appena ho avuto la possibilità sono tornato. Ringrazio il presidente e il direttore generale. Torno con grandissime motivazioni, con l’umiltà che non deve mai mancare. Questa è stata la mia prima piazza importante e lo è ancor di più oggi perché il mio percorso in questi anni è stato altalenante. Come ha detto il presidente ripartiamo con forza, voglia e volontà e questi devono essere i nostri requisiti».