Sanità, nasce il gruppo di lavoro per la rete ospedaliera: entro due mesi la prima proposta

i decreti

CATANZARO Due gruppi di lavoro per la revisione e l’aggiornamento delle reti ospedaliera e territoriale. Li ha istituiti il commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto con due decreti sottoscritti anche dal sub commissario Ernesto Esposito. A formare i gruppi di lavoro saranno, per quanto riguarda la revisione e l’aggiornamento della rete ospedaliera, il dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute, il dirigente del settore “Programmazione dell’offerta ospedaliera e sistema delle emergenze-urgenze, due componenti Agenas, tre rappresentanti aziendali, un esperto di organizzazione Covid, un esperto emergenza-urgenza”. Per quanto riguarda la revisione e l’aggiornamento della rete territoriale, fanno parte del gruppo di lavoro insediato da Occhiuto il dirigente generale del dipartimento Tutela della salute, il dirigente del settore “Assistenza territoriale” del dipartimento, due componenti dell’Agenas, tre rappresentanti aziendali, un esperto di organizzazione Covid, un esperto di organizzazione sanitaria territoriale. La revisione e l’aggiornamento delle reti – si spiega nei decreti commissariali – sono richiesti dal programma operativo 2022-2025: i due gruppi di lavoro entro 60 giorni devono presentare una una bozza di proposta. Per la loro attività i due gruppi di lavoro potranno “avvalersi di specifiche professionalità in singole tematiche”.