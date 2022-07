50° dei Bronzi a Palazzo Campanella, Mancuso: «Enorme potenzialità per la Calabria»

L’evento

REGGIO CALABRIA «“Cinquant’anni…e molto di più. Valorizziamo il patrimonio culturale calabrese”. È il titolo del focus che il Consiglio regionale terrà nell’aula consiliare, mercoledì 20 luglio con inizio alle 11.00, in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace». Lo riporta una nota del portavoce del Presidente del consiglio regionale che aggiunge: «All’appuntamento, al quale prenderanno parte i consiglieri regionali, sono stati invitati, oltre alle autorità politiche, civili e religiose, tutti i sindaci della Calabria. Sono previsti gli interventi del presidente dell’Assemblea Filippo Mancuso, del presidente e della vicepresidente della Giunta regionale on. Roberto Occhiuto e Giusy Princi, e del direttore del Museo Archeologico Nazionale Carmelo Malacrino».

«L’iniziativa del Consiglio – è detto – (che tra l’altro prevede di consegnare ad ogni Comune una monografia sui Bronzi di Riace edita da Laruffa e di cui sono autori Carmelo Malacrino e Daniele Castrizio), rientra fra le tante iniziative programmate dal Comitato interistituzionale per la valorizzazione dei due guerrieri di cui il Consiglio è parte organica».

Nel corso della giornata, sarà proiettato un video celebrativo della ricorrenza intitolato “Calabria…Casa tua” (autore e regista Daniele Ravaglia), «che – afferma il presidente Mancuso – contribuisce a comunicare la bellezza dei due capolavori scultorei dell’arte greca classica, anche con il duplice obiettivo di sottolineare l’importanza strategica della Calabria quale ponte dell’Occidente verso l’Africa e l’Asia. E rimarcare le enormi potenzialità di cultura e natura che la Calabria deve adeguatamente salvaguardare e mettere a valore con la partecipazione di tutti i soggetti interessati».