Auto si ribalta in pieno centro a Catanzaro: ferito un giovane – FOTO

La vicenda

CATANZARO È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto stamane in centro a Catanzaro. Si tratta del conducente di una Peugeot 208 che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura in via Tommaso Campanella. A seguito dell’incidente l’auto si è ribaltata sulla sede stradale ed ha finito la sua corsa contro due autovetture (Volkswagen Passat ed Opel Insigna) parcheggiate bordo strada.

Il giovane autista, di nazionalità ucraina, è stato soccorso da una dottoressa che transitava al momento nella zona del sinistro ed è stato successivamente affidato al personale sanitario del Suem 118 accorso sul luogo dell’incidente che ha provveduto a trasportarlo in ospedale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale che ha provveduto a mettere in sicurezza la strada e le vetture in attesa del soccorso stradale e del ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. In azione anche una pattuglia della polizia stradale per gli adempimenti di competenza.