Lutto a Paola per la morte di Giuliano

La tragedia

PAOLA È giornata di lutto anche a Paola per la morte di Giuliano De Seta. Le scuole della cittadina del Tirreno cosentino hanno messo le bandiere a mezz’asta in ricordo del 18enne deceduto a Novena, nel Veneziano, nel corso di uno stage in un’azienda locale.

Il papà della vittima, Enzo, è infatti nato a Paola. Da qui il cordoglio diffuso anche nella città del Santo dove la famiglia del giovane è molto conosciuta.

Lo stesso ragazzo trascorreva da anni le vacanze estive a Paola.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 18enne sarebbe deceduto a seguito delle ferite riportate nell’azienda di Novena dove stava svolgendo un progetto di alternanza scuola lavoro. Una pesante lastra di ferro caduta da un cavalletto avrebbe travolto Giuliano colpendolo agli arti inferiori. Inutile gli immediati soccorso scattati per salvargli la vita e la corsa in ospedale, dove il 18enne per la gravità delle ferite sarebbe appunto morto.

Intanto i titolari della “BC Service”, l’azienda di Noventa di Piave in cui e’ morto il giovane hanno incontrato i genitori di Giuliano. Lo ha riferito all’Ansa l’avvocato Luca Sprezzola, legale della famiglia, sottolineando che, oltre alle scuse, «è stato sottolineato che Giuliano era un ragazzo che si è dimostrato responsabile, e non si era mai esposto da solo inavvertitamente a pericoli».

Sul fronte delle indagini, la Procura della Repubblica di Venezia sta raccogliendo le relazioni svolte su delega dai Carabinieri di Noventa e quella dello Spisal della locale azienda Ulss. Lo stabilimento resta sotto sequestro, mentre entro un paio di giorni dovrebbe tenersi l’udienza per l’affidamento dell’autopsia sul corpo del diciottenne.