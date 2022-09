Quattro indagati per la morte del giovane originario di Paola schiacciato da uno stampo durante lo stage

gli accertamenti

VENEZIA Ci sono quattro indagati per la morte di Giuliano De Seta, lo studente di 18 anni la cui famiglia è originaria di Paola schiacciato venerdì 16 settembre da uno stampo d’acciaio durante lo stage scolastico all’azienda Bc Service di Noventa di Piave (Venezia). Lo scrive Repubblica. In vista dell’autopsia disposta sulla salma del giovane che servirà a chiarire la dinamica dell’incidente in azienda, il sostituto procuratore Antonia Sartori ha iscritto nel registro degli indagati l’amministratore unico della società, Luca Brugnerotto, che ne è anche il socio principale, e altre tre persone. Sono la preside dell’istituto tecnico Da Vinci frequentato dal ragazzo, Anna Maria Zago, e un docente dello stesso istituto quali responsabili e tutor del progetto di alternanza scuola-lavoro; e il responsabile della sicurezza della Bc Service, un consulente esterno. I quattro sono indagati per omicidio colposo in concorso. Nelle prossime ore potrebbero aggiungersi altri nomi. Sono ancora in corso, infatti, le indagini affidate dalla procura ai carabinieri di San Donà di Piave e allo Spisal dell’Usl del Veneto orientale. L’azienda è ancora chiusa e sotto sequestro. Venerdì scorso, poco dopo le 18, il ragazzo di Ceggia è stato schiacciato da uno stampo a forma di lastra dal peso di almeno una tonnellata e mezza che era poggiato su due cavalletti e che, probabilmente perché male ancorato, è caduto e gli è piombato addosso. Per il ragazzo, studente della classe 5 D dell’istituto Tecnico Da Vinci di Portogruaro, non c’era stato nulla da fare.