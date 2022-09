Affidato e Argirò insieme alla 42ª Maratona di Londra

il sodalizio

CROTONE Si svolgerà il prossimo 2 ottobre la 42ª edizione della TCS London Marathon, che conterà più di 500 atleti provenienti da tutto il mondo e tra i quali parteciperà anche l’atleta crotonese Alfredo Argirò. A sostenere il podista crotonese sarà ancora una volta il maestro orafo Michele Affidato. Come si ricorda, Affidato è stato al fianco del runner crotonese già nel 2017 alla New York City Marathon, nel 2018 alla Chicago Marathon e nel 2019 alla Rotterdam Marathon. Alfredo Argirò, tesserato con la società piemontese del Gruppo Sportivo Interforze Torino e appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, gareggerà a questo importante evento, dopo lo stop dovuto al Covid19. Quella che si svolgerà nella capitale inglese, sarà la quarta manifestazione delle Major Six Marathon a cui il podista crotonese parteciperà. Un legame tra sport, legalità e cultura che da anni Michele Affidato sostiene in qualità di partner sportivo. La volontà di Michele Affidato e di Alfredo Argirò è quella di portare nel mondo non solo il nome di Crotone ma anche la sua storia e la sua cultura sportiva.