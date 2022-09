Camera, 5 Stelle nettamente in testa. Nel centrodestra FdI avanti a Forza Italia, Lega ko. Il Pd sotto il 14%

lo spoglio in Calabria

Un dato ormai consolidato, e che conferma le dinamiche viste per il Senato; anche alla Camera in Calabria il primo partito è il Movimento 5 Stelle, con il centrodestra in testa come coalizione e con Fratelli d’Italia che la spunta nel testa a testa con una Forza Italia che però resiste. E’questo il quadro che emerge quando lo scrutinio ha già coperto 1.937 sezioni su 2.401 complessive. Sorpresa parziale anche nel centrodestra. Non per il risultato complessivo (la coalizione è nettamente avanti con il 42,41%) ma per i rapporti di forza interni: Fratelli d’Italia è al 18,88%, Forza Italia al 16,59%, male la Lega che è sotto il 6% (e rischia di non portare parlamentari a Roma), Noi Moderati all’1,06%. Confermato il calo vertiginoso della Lega, i forzisti calabresi invece si confermano i più titolati del Paese, mentre Meloni cresce (nel 2018 era al 4,5%) ma non sfonda il 20% come si pensava alla vigilia. Con questi numeri, Forza Italia e FdI potrebbero eleggere due deputati. Chi si conferma si conferma primo partito in Calabria è il Movimento 5 Stelle, che certo cala rispetto al trionfale 2018 ma è un calo contenuto: i pentastellati di Giuseppe Conte, con 1.937 sezioni scrutinate su 2.401, raggiungono un comunque ragguardevole 29,32% che potrebbe far eleggere addirittura tre parlamentari.

Non bene invece il centrosinistra, al momento al 17,54% complessivo, con il Pd al 13,88%, Alleanza Verdi e sinistra all’1,73%, +Europa all’1,05% e Impegno civico allo 0,84%. Numeri ancora da consolidare; se finisse così sarebbe un flop dal quale si salverebbe soltanto il posto (blindato) di Nico Stumpo. Sotto il 4% invece il terzo polo targato Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda.