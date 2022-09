la diretta

LAMEZIA TERME «Il centrodestra avrà la maggioranza alla Camera e al Senato ed è giusto che si appresti a governare il Paese». Il consigliere regionale di Coraggio Italia, Francesco De Nisi, esordisce così nel corso del talk “L’altra Politica-Speciale elezioni”, maratona de L’altro Corriere Tv.

«La nostra formazione, Noi Moderati, all’interno del centrodestra – aggiunge – nata in prossimità di ferragosto come aggregazione di quattro partiti di centro non è riuscita a far passare il messaggio elettorale, non era noto il logo e le liste sono state composte in modo frettoloso. Abbiamo subito capito che non c’era il tempo di veicolare la nostra proposta. Sarebbe stato quindi più prolifico concorrere con i nostri simboli. È stato un errore considerare la somma algebrica perché singolarmente avremmo raccolto di più. Questa forza politica non ha saputo comunicare».

De Nisi definisce Noi Moderati una «fusione a freddo» ma crede nel centro. «Presumibile che il dato elettorale delle formazioni di centro, includendo Calenda, si assesterà sul 20%».

«Prevedibile – a detta del consigliere regionale – la caduta di Forza Italia guidata e rappresentata da Berlusconi, per ragioni anagrafiche. Credo sarà destinato a scomparire e questa sarà l’ultima uscita in una campagna elettorale».

Anche la Lega «ridisegnerà la sua azione politica dopo il 35%, il 17% ed oggi tra l’8,5% e il 12%. Tornerà ad essere la Lega di Bossi, un partito che funziona bene al nord e nient’altro. La propaganda non riesce a spostare l’azione al Sud».

«Ci sarà sicuramente un governo a guida Fratelli d’Italia – è un altro passaggio di De Nisi – con Lega e Forza Italia, quindi la linea politica sarà la stessa ma con dei correttivi forniti da un premier di Fdi».