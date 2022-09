Gallo rivendica il risultato di Forza Italia: «Restiamo azionisti di maggioranza in Giunta regionale»

il commento

LAMEZIA TERME Forza Italia in Calabria ha ottenuto «un risultato molto importante» e resta «azionista di maggioranza» in Giunta regionale, e il governatore Roberto Occhiuto potrebbe essere «proposto come uno dei potenziali leader del partito». Così l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, uno dei big di Forza Italia in Calabria, in collegamento con lo speciale elezioni de “L’altra Politica” in onda su “L’altro Corriere Tv” (canale 75).

«Occhiuto potenziale futuro leader di Fi»

«È bene – esordisce Gallo – che vinca il centrodestra, fa piacere il risultato di Fratelli d’Italia che è un alleato, e poi forza Italia tiene a livello nazionale e va molto bene in Calabria, siamo felici. In Calabria non dovremmo andare sotto il 18, un risultato molto importante, più del doppio di quello nazionale, quello che ci aspettavamo. C’erano sondaggi catastrofici che ci davano al 4,5%, ma li abbiamo smentiti con una bella campagna elettorale e con la risposta della gente. C’è un arretramento rispetto alle Regionali ma alle Politiche non ci sono le preferenze, e abbiamo sfidato calibri come la Meloni e Conte. Forza Italia Calabria – spiega l’assessore regionale – è azionista di maggioranza nel partito nazionale, infatti in Calabria potremmo eleggere sei parlamentari, il 10% del totale. Forza Italia afferma il principio per cui il nostro governatore Roberto Occhiuto, fino a qualche mese fa capogruppo del partito alla Camera, sarà proposto come uno dei potenziali leader del partito. Ci sono già altre esperienze in questo senso, penso a Zingaretti nel Pd o nella Lega a Fedriga e Zaia: in Forza Italia la Calabria può dire la sua con Occhiuto».

«In Regione siamo azionisti di maggioranza»

Per Gallo inoltre «se dovesse essere confermato, questo risultato dà a Forza Italia e alla sua classe dirigente un ruolo di leadership e di guida in Giunta, del resto da Jole Santelli in poi Forza Italia ha assunto un ruolo guida, con il presidente e con assessori con le deleghe più importanti, ovviamente insieme a Lega e Fratelli d’Italia. Naturalmente gli azionisti di maggioranza siamo noi, arrivare al 18% contro la Meloni che è al 26%, Salvini, Conte, lo zoccolo duro del Pd ci dice che in un contesto regionale, con le preferenze, Forza Italia può andare anche oltre il 25% e sarebbe partito guida. A distanza di un anno delle Regionali vinte con Occhiuto la giunta regionale si presenta con un consenso invariato».