Senato, testa a testa Forza Italia-Fdi nel centrodestra. M5S primo partito, male Pd e Lega

CATANZARO Il dato copre quasi il 30% delle sezioni (704 su 2.401), si avvicina dunque ai crismi della stabilità. E segnala sorprese e indicazioni in controtendenza rispetto al dato nazionale e agli ultimi sondaggi, mentre conferma la battagli (per certi versi inattesa) per i collegi del Nord – contesi tra il centrodestra e il M5S, con il Pd in ritardo.

Andiamo per ordine. Al Senato il centrodestra è al 43,02% e Fratelli d’Italia (18,72%) supera Forza Italia (17,57). Molto più indietro la Lega con il 5,84% mentre Noi Moderati non raggiunge l’1%.

Tiene (ma va considerato che partiva dal 43% del 2018) il Movimento Cinquestelle, che è – al momento – il primo partito con il 28,30% delle preferenze. Un risultato inaspettato, che conferma l’appeal di Giuseppe Conte al Sud.

Performance negativa per il Pd, che si ferma al 14,71% (sotto la soglia psicologica del 15). La coalizione arriva al 18,01%, con Alleanza Verdi e Sinistra all’1,58%, +Europa all’1,10% e Impegno Civico allo 0,61%. Più indietro Azione-Italia Viva: il binomio Renzi-Calende arriva al 4,12%. Con questo schema, è probabile che i quattro partiti più votati conquistino un senatore ciascuno (Roberto Scarpinato per il M5S, Fausto Orsomarso per Fdi, Mario Occhiuto per Fi, Nicola Irto per il Pd). I numeri, tuttavia, sono in evoluzione e al momento i Cinquestelle non sono lontani dal doppiare i dem.

Collegi uninominali Camera: sfida Baldino-Furgiuele, il resto è centrodestra

Alla Camera, nel collegio uninominale Cosenza Tirreno, con 4 sezioni scrutinate su 537, Andrea Gentile, candidato del centrodestra è in vantaggio con il 44,48%, che precede la candidato dei 5 Stelle Anna Laura Orrico con il 30,81% e quello di centrosinistra Vittorio Pecoraro con il 14,53%. Nel collegio Corigliano-Rossano Crotone, con 2 sezioni scrutinate su 551, è in testa la candidata 5 Stelle Vittoria Baldino (37,10%) davanti a quello di centrodestra Domenico Furgiuele (31,45%) e di centrosinistra Giovanni Papasso (23,39%). Nel collegio di Reggio Calabria – con 2 sezioni scrutinate su 487 – in testa il candidato di centrodestra Francesco Cannizzaro con il 55,42%, davanti a quello del centrosinistra Domenico Battaglia (17,27%) di poco avanti a quello 5 Stelle Fabio Foti (16,06).