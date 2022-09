Tucci: «La rottura Pd-M5S ha spianato la strada al centrodestra»

la diretta

LAMEZIA TERME «Con una legge elettorale fatta in questo modo, a favor di coalizioni, è evidente che andare divisi ha spianato la strada alla vittoria del centrodestra». È quanto afferma il candidato per il Movimento 5 Stelle alla Camera in Calabria Riccardo Tucci, ospite su “L’altro Corriere Tv” (canale 75) a “L’altra Politica-Speciale elezioni”, commentando così la rottura con il Partito Democratico di Enrico Letta. Un’alleanza che si è rotta, ha spiegato Tucci «per questione di logiche interne tutte del Pd». «Io sono uno di quelli – ha detto l’esponente pentastellato – che ha creduto di più nell’alleanza con il centrosinistra e vederla saltare per giochi di correnti e correntine interne al Partito democratico, non nego che mi ha dato parecchio fastidio». I partiti di centrodestra «non hanno superato quella soglia che si immaginava all’inizio che gli permetteva anche di cambiare la Costituzione senza passare dal via. Questo – ha detto Tucci – è già un grande risultato. Io ricordo che se dovessero essere veritieri quegli exit poll, il Movimento 5 Stelle, in alcuni sondaggi, a inizio campagna elettorale era dato al 9%. Qui parliamo che alcuni dati ci portano quasi al 18. Significa che in un mese di scarse campagna elettorale abbiamo raddoppiato il nostro». Commentando i primi dati Tucci ha poi affermato che «al sud c’è stato chi ha fatto muro. Quello che si evince, come sempre qua al sud è la nota dolente della scarsa affluenza, anche se ormai è diventato, non più non più rinviabile, una soluzione al voto fuorisede. Il dato dei fuorisede fa perdere almeno il 10% di coloro i quali avrebbero voluto votare. Ormai nel 2022 bisogna trovare una soluzione».