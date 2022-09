il trend

ROMA È San Luca, in provincia di Reggio Calabria, il comune con la percentuale più bassa di votanti alle elezioni politiche che si sono svolte oggi. Si è recato alle urne, infatti, appena il 21,4 per cento degli aventi diritto con un crollo della percentuale di votanti del 16,5 per cento rispetto al dato delle ultime politiche del 2018 quando andò a votare il 38 per cento degli aventi diritto. (askanews)