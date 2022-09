Estorsioni a Vibo Valentia, le mani delle ‘ndrine sulla raccolta dei rifiuti: cinque arresti – NOMI

l’operazione

VIBO VALENTIA Questa mattina tra Vibo Valentia, Novara, Teramo e Benevento i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia, supportati dai Comandi dell’Arma competenti per territorio, hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, a carico di cinque persone nei cui confronti sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in relazione ad alcuni episodi estorsivi, aggravati dal metodo mafioso, commessi a Vibo Valentia fra il 2009 e il 2022. Si tratta di Domenico “Mommo” Macrì (cl. ’84); Michele Pugliese Carchedi (cl. ’84); Andrea Ruffa (cl. ’94); Domenico Serra (cl. ’92) e Michele Manco (cl. ’88). Contestualmente altre sette persone sono attualmente indagate e in stato di libertà: Bartolomeo Arena (cl. ’76); Domenico Camillò (cl. ’94); Andrea Mantella (cl. ’72); Salvatore Mantella (cl. ’74); Vincenzo Mantella (cl. ’86); Salvatore Morelli (cl. ’83) e Francesco Antonio Pardea (cl. ’86).

Estorsioni e incendi

La misura nasce da autonome attività di indagine condotte dai Carabinieri e dal Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e che hanno, anche con il contributo dichiarativo di alcuni collaboratori di giustizia, riscontrato l’operatività delle ‘ndrine radicate sul territorio vibonese. Ricostruita, in particolare, un’estorsione commessa nel 2009 ai danni un’impresa edile impegnata in lavori di movimento terra e riqualificazione urbana, per un ammontare di 20mila euro; un’estorsione commessa tra il 2015 e il 2017 all’impresa aggiudicataria della raccolta dei rifiuti urbani, per una cospicua somma di denaro fatti (nel medesimo contesto il 20 aprile del 2016 la ditta ha subito anche l’incendio di autocompattatore il cui autista era stato minacciato con una pistola). E poi anche quattro tentate estorsioni nei confronti di altrettante ditte (una delle quali aggiudicataria nel 2018 della raccolta dei rifiuti urbani di Vibo Valentia; una impegnata nel 2020 nei lavori di costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia; mentre le altre impegnate dal 2021 al 2022 in lavori di riqualificazione di edifici – c.d. ecobonus 110%).

La raccolta dei rifiuti

L’attività, che offre uno spaccato sul controllo esercitato dalla criminalità organizzata nel settore della raccolta dei rifiuti nel comune di Vibo Valentia e le estorsioni subite dalle ditte incaricate, la ASED srl e la DUSTY srl, il cui responsabile all’epoca era Gregorio Farfaglia, ha consentito anche di acclarare il profilo associativo di uno degli arrestati che il gip ha riconosciuto nel periodo successivo alle contestazioni contenute nel procedimento “Rinascita-Scott”. Lo stesso, rimesso in libertà nei giorni successivi al 19 dicembre 2019 per annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale della Libertà, ha ripreso l’attività del gruppo iniziando a commettere estorsioni sul territorio sino al suo arresto avvenuto a maggio di quest’anno a seguito della condanna riportata in abbreviato nel processo “Rinascita-Scott”.