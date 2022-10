Scontro nel Reggino, gravi due persone

L’incidente

SIDERNO Due persone sono rimaste gravemente ferite a Siderno. È il bilancio dell’incidente avvenuto sulla strada provinciale che dalla SS106 conduce a Sant’Ilario superiore e che ha visto coinvolti due automezzi che, per cause in corso di accertamento sono entrati in collisione. L’incidente è avvenuto attorno alle 9,30 del mattino e a scontrarsi un’autovettura, una Fiata Panda – su cui viaggiavano i due feriti – ed un mezzo pesante.



Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Siderno che ha provveduto ad estrarre dalle lamiere due persone rimaste incastrate all’interno della propria autovettura. Le condizioni dei due, rispettivamente un uomo di 70 e una donna di 60 anni, sono apparse subito gravi, tanto che si è reso necessario il loro trasporto in eliambulanza presso il nosocomio locrese ma non sembrano siano in pericolo di vita. In azione sul posto anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che stanno verificando l’esatta dinamica dell’incidente.