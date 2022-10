Mahsa Amini, dalle donne del Comune di Catanzaro un omaggio alla libertà – VIDEO

il messaggio

CATANZARO Un omaggio a Mahsa Amini, la giovane picchiata e uccisa in Iran perché non indossava correttamente il velo, e a tutte le donne che lottano per la libertà. Le donne dell’amministrazione comunale e del Consiglio comunale di Catanzaro si sono tagliate una ciocca di capelli per unirsi al coro di proteste che in tutto il mondo si stanno sollevando contro il regime di Teheran. In un video diffuso dal Comune si vedono gli assessori Donatella Monteverdi, Marinella Giordano, Giusi Iemma, Marina Mongiardo, e i consiglieri comunali – esponenti sia della maggioranza sia dell’opposizione – Daniela Palaia, Igea Caviano, Alessandra Lobello, Lea Concolino e Giulia Procopi tagliarsi una ciocca di capelli in omaggio di Masha e non solo di lei. «Per Mahsa Amini, per le donne iraniane e per tutte le donne del mondo che lottano per la libertà», questo il testo che accompagna il video.