Accoltella clochard in pieno centro di Crotone, arrestato 45enne

Le indagini

CROTONE Aggredisce a coltellate un clochard nel centro di Crotone e lo ferisce. Con questa accusa i carabinieri della sezione radiomobile del Nucleo operativo e della compagnai di Crotone assieme agli agenti della Volante del Capoluogo hanno arrestato un 45enne con precedenti penali.

L’arresto è seguito ad un’attenta indagine che ha consentito alle forze dell’ordine intervenute in piazza Pitagora dopo la segnalazione dell’aggressione, di individuare il presunto autore dell’accoltellamento. In particolare agenti e carabinieri hanno prima soccorso il 35enne di nazionalità romena senza fissa dimora trovato ferito per strada, poi hanno sinergicamente raccolto tutti gli elementi utili a indentificare l’autore del violento gesto. Il 45enne italiano, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, è stato rintracciato immediatamente dopo la sua ricerca, in una via non distante dal luogo dell’aggresione.

Il coltello usato per aggredire l’uomo

Qui le forze dell’ordine hanno rinvenuto l’arma, un coltello a serramanico con una lama sei centimetri, ancora sporco di sangue, usato per ferire la vittima, che lo stesso aveva gettato per terra alla vista di agenti e carabinieri.

Immediatamente condotto negli uffici della caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, l’aggressore è stato arrestato per “tentato omicidio” dai militari e dal personale delle Volanti intervenuti. L’uomo infine è stato trasferito, al termine degli ulteriori accertamenti di rito, nella Casa Circondariale di Crotone, in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà nei prossimi giorni.