Giambrone nuovo presidente dell’Agis, le congratulazioni di Casadonte

la nomina

CATANZARO «L’elezione di Francesco Giambrone come nuovo Presidente dell’Agis – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo – è una notizia da accogliere con entusiasmo ed ottimismo in vista della stagione che deve segnare il definitivo rilancio del settore». È quanto si legge in una nota di Gianvito Casadonte, Sovrintendente della Fondazione Politeama di Catanzaro e Direttore artistico del Magna Graecia Film Festival.

«Sono sicuro – dice Casadonte – che grazie alle doti umane e professionali di Giambrone, dimostrate in tanti anni di esperienze, sarà possibile mettere in cantiere un programma di idee e di proposte concrete, da condividere con il Ministero, per dare nuovo slancio al mondo dello spettacolo e alle sue diverse articolazioni. La competenza acquisita dal neo presidente quale sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma e, precedente, sovrintendente della fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro Massimo di Palermo non può che essere una garanzia per l’immediato futuro. Il contributo e la partecipazione dei territori – attraverso il patrimonio rappresentato dai grandi festival – dovranno essere, in questo percorso, valorizzati e sostenuti aprendo un confronto necessario a venire incontro ai bisogni degli operatori che lavorano sul campo. A Francesco Giambrone rinnovo le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, certo che saprà intraprendere il nuovo incarico con responsabilità e impegno».