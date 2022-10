Sparatoria dopo la lite nel Vibonese, arrestato un uomo

L’indagine

SORIANELLO Una lite sfociata in una sorta di regolamento di conti a Sorianello. È l’ipotesi d’accusa che ha portato gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia e quelli del Commissariato di polizia di Serra San Bruno ad arrestare Salvatore Zannino. L’uomo, con precedenti penali, sarebbe rimasto coinvolto ieri sera in una lite avvenuta in località Fago Savini. A seguito di quella lite, l’uomo avrebbe poi imbracciato un fucile ed esploso alcuni colpi contro l’abitazione dove abitava il contendente.

Immediato l’intervento sul posto delle forze dell’ordine sul posto che apprese le prime notizie su quanto avvenuto si sono messi subito alla ricerca dell’uomo. Rintracciato infine Zannino è stato fermato e portato in Questura. Qui in attesa di conferma del gip è stato arrestato. Resta da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo.