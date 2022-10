Cosenza, i Carabinieri forestali incontrano gli studenti

l’incontro

COSENZA Una data storica il 15 ottobre 1822 quando nacque il Corpo Forestale dello Stato in virtù delle Regie patenti di re Carlo Felice di Savoia che così intese regolare la custodia e la tutela dei boschi nel Regno di Sardegna. Nei giorni scorsi, in occasione dei 200 anni dalla fondazione del Corpo Forestale, ora confluito nell’Arma dei Carabinieri, i Carabinieri Forestali hanno incontrato gli studenti di numerose scuole della provincia di Cosenza. I militari appartenenti al Gruppo Carabinieri Forestale e al Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza hanno visitato numerose scuole per raccontare e ricordare come i Forestali da due secoli lavorano al servizio del patrimonio forestale, naturalistico e della montagna. Il degrado degli ecosistemi, l’inquinamento dell’ambiente, le alterazioni climatiche, gli incendi, la salvaguardia della fauna protetta sono alcuni degli argomenti che hanno potuto ascoltare i giovani studenti delle scuole primarie e secondarie incontrati in questi giorni. Cosenza, Castrovillari, Oriolo, Aiello, Fuscaldo, Cariati, Cerzeto, Rocca Imperiale e Orsomarso sono state le sedi delle scuole interessate a questa importante iniziativa. Una lezione sul rispetto ambientale e sulla conoscenza del territorio in cui viviamo che ha suscitato l’interesse e la curiosità dei numerosi bambini presenti a questa iniziativa che ha visto protagonisti i militari dell’Arma Forestale su tutto il territorio regionale.