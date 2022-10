Basketball Lamezia, da domani riprendono anche le attività di base del settore giovanile

pallacanestro

LAMEZIA TERME Per il Basketball Lamezia riprendono da domani anche le attività di base del settore giovanile. Le fenici del domani avranno come quartier generale la palestra al piano terra della scuola media Pitagora in viale Primo Maggio. Domani alle 17 si terrà il primo allenamento per i nati negli anni 2007-2008-2009-2010, il giorno dopo allo stesso orario si inizierà con i nati nelle annate 2015-2016-2017, e alle 18.30 primo allenamento per i nati negli anni 2011 -2012 -2013 – 2014. Tutti gli allenamenti si svolgeranno nella palestra della scuola Pitagora, con unico costo previsto per tutta la stagione l’iscrizione con assicurazione fissata a 50 euro.