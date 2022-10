Biondo: «A rischio 500 milioni di fondi europei, la Regione riprogrammi quelli 2014-2020»

la richiesta

REGGIO CALABRIA «La Regione Calabria riprogrammi i fondi europei 2014/2020, per evitare di restituirli all’Europa, e metta 500 milioni per aiutare le imprese sane e produttive, le imprese che danno lavoro di qualità, a superare il momento difficile che stanno attraversando a causa dell’aumento dei costi di produzione e del caro bollette». Così il segretario generale della Uil Calabria, Santo Biondo, che aggiunge: «Lo faccia ascoltando il partenariato economico e sociale e specificando all’Europa che questi fondi non dovranno essere sottratti allo sviluppo economico e sociale del territorio, ma dovrà essere una partita di giro fra Bruxelles, Roma e Catanzaro». Biondo è intervenuto ai lavori del congresso regionale della Copagri, in fase di svolgimento a Siderno.