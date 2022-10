Economia aziendale e Management, lauree honoris causa per Algieri e Callipo

le cerimonie

RENDE Due lauree honoris causa in Economia aziendale e Management per altrettanti appuntamenti nell’Aula Magna dell’Università della Calabria. Protagonisti Pippo Callipo e Klaus Algieri per due cerimonie programmate, rispettivamente, per il 28 e il 31 ottobre, entrambe alle 14,30. L’imprenditore del tonno (e non solo), già presidente degli industriali di Vibo Valentia e candidato a governatore, terrà la propria lectio magistralis alle 15,30, dopo gli interventi del rettore Nicola Leone e del direttore di dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche Alfio Cariola. La laudatio sarà svolta dal professore Flavio Vincenzo Ponte. Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, vicepresidente di Unioncamere nazionale ed ex presidente di Unioncamere Calabria, terrà la propria lectio magistralis alle 17 sul tema “Il ruolo dei corpi intermedi nel governo del territorio”. Prima di lui interverranno Leone e Cariola (per la presentazione del candidato). La laudatio è affidata al professore Franco Rubino, coordinatore del corso di laurea in Economia aziendale e Management.