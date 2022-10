il fatto

ROSARNO È morto a 85 anni il boss di Rosarno Umberto Bellocco, considerato tra gli artefici della nascita della Sacra Corona Unita. Bellocco, già detenuto in regime di 41bis nel carcere di Opera a Milano, fu arrestato nel 1983 a Lecce e condannato a tre anni di carcere. In seguito fu accusato anche di diversi omicidi, estorsione, traffico di droga e associazione a delinquere di stampo mafioso, ma fu assolto in molti dei suoi processi. Fu condannato infine a 14 anni per traffico di droga. Nel luglio del 1988 fu rilasciato per lo scadere dei termini di detenzione e si diede alla latitanza. Venne nuovamente arrestato il 16 febbraio 1993 e poi scarcerato il 14 aprile 2014, dopo una detenzione durata più di venti anni.

Bellocco ha trascorso i suoi ultimi giorni con familiari più stretti, dopo la sospensione della pena richiesta e ottenuta dai suoi legali, con l’allocazione in regime ospedaliero. Dopo la morte del boss è stata presentata una denuncia che chiede di chiarire eventuali mancate cure da parte dei sanitari.