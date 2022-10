Loizzo: «Grande discorso di Giorgia Meloni, splendido richiamo al Sud»

Il commento

ROMA «Un discorso bellissimo, pieno di pathos e di equilibrio, che conferma come l’Italia sia governata da un grande premier». Lo afferma Simona loizzo, deputato della Lega.

«Ho molto apprezzato il richiamo al Sud e al divario da colmare sul Mezzogiorno ma anche il senso di responsabilità sui conti economici e la rivendicazione di un programma di riforme, sul presidenzialismo, che gli italiani aspettano. Commovente il ricordo di Sergio Ramelli – dice Loizzo – come monito per finire le stagioni dell’odio, così come la ripugnanza per le leggi razziali e per le violenze del novecento che non devono più appartenerci. La conferma del valore dei diritti civili tappa la bocca a polemiche pretestuose, così come l’intero impianto del discorso ha il sapore della modernità e del futuro».