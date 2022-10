Corigliano Rossano, continua l’”ondata” di fuoco: un furgone e tre auto in fiamme

Il rogo

CORIGLIANO ROSSANO Continua ad essere inarrestabile l’ondata di “fuoco” che ormai da qualche anno sta colpendo Corigliano Rossano.

Questa notte le fiamme sarebbero state appiccate ad un furgone nove posti, parcheggiato in via Fontanelle a Corigliano e da lì il fuoco si è propagato su altre tre auto che erano nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenute delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino i carabinieri del reparto territoriale.

Le indagini sono serrate e gli uomini del tenente colonnello Raffaele Giovinazzo presumono che si tratti di un incendio doloso. Non si esclude che il fatto accaduto questa notte possa essere riconducibile al fenomeno del caporalato agricolo, in una sorta di faida che da molto tempo sta “consumando” mezzi come i furgoni adibiti a trasporto delle maestranze in agricoltura. (lu.la.)